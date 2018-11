Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, parla in conferenza stampa i Wayne Rooney, che giocherà, domani, l’ultima partita con la maglia dei Tre Leoni: “Quanto giocherà? Al momento non voglio esprimermi in merito. Gli daremo lo spazio che merita, ma voglio anche essere sicuro che la squadra abbia i giusti equilibri perché la prestazione è una priorità. Un messaggio ai tifosi per l'ultima di Rooney? Non credo ce ne sia bisogno. Tutti siamo consapevoli del contributo che ha dato alla Nazionale e non è un caso che sia il capocannoniere storico nonché il recordman di presenze. Domani Delph sarà il capitano, ma Rooney avrà la maglia numero 10 e quando arriverà il suo momento gli verrà consegnata anche la fascia”.