, ct dell'Iche domani sarà avversaria dell'Italia in Nations League, ha parlato nella conferenza stampa di vigilia:"Henderson sta bene, si è allenato con noi e probabilmente sarà disponibile. Tutto il resto della squadra è in ottima forma"."Questo è un torneo importantissimo e ci siamo già confrontati con due squadre fortissime. Dobbiamo migliorare dopo gli ultimi risultati e in vista del Mondiale, farlo qui a San Siro, in uno stadio iconico, sarà davvero un grande onore"."Ho osservato e studiato da vicino questa situazione, mi sono documentato con esperti che si occupano di questo e anche la FA ha fatto molto. Alcune richieste sono state fatte, sul tavolo ci sono già alcune ipotesi e c'è già un accordo con sette nazioni europee per mantenere questo dibattito. So che c'è bisogno di parlare di questi argomenti, in fin dei conti noi speriamo in un cambiamento in quel paese anche se tutto non è sotto il nostro controllo. "Noi abbiamo fatto delle ricerche, con le ONG e con la FA. Non riusciremo a fare tutto ciò che vogliamo, ci sono dei limiti, ma parlare è importante. Le critiche ci sono, dobbiamo accettarle, ma stiamo facendo il nostro massimo"."Non parlerei tanto di forma, non è questo a preoccuparmi. Ma con la Nazionale bisogna sempre partire da zero, i tornei delle nazionali si disputano sempre dopo i campionati... e anche altri mister hanno i miei stessi dubbi. C'è bisogno di ragionare, di riflettere, bisogna fare chiarezza per attraversare questi momenti negativi: solo così si può dare una spiegazione ai motivi delle gare negative di giugno. Sappiamo che il nostro rendimento in campo deve migliorare"."Ho parlato con tutti e quindi anche con lui. Questa volta è stato un po' più difficile perché ne ho chiamati 28...""Abbiamo già giocato contro l'Italia, sappiamo quanto formidabili sono i giocatori che ci sono nella Nazionale italiana. Sta a noi rispondere ai risultati arrivati negli ultimi due confronti e migliorarci"."Noi seguiamo la Serie A molto da vicino, sono stato in Italia due settimane fa e ho visto il derby e poi l'Udinese... Conosciamo bene i giocatori della Serie A e in estate seguiamo i giocatori delle altre nazionali"."Abbiamo analizzato tutto e cercato di capire perché ci sono state queste gare così negative dopo 22 partite senza ko. C'è bisogno di impegno da parte di tutti e su questo ci stiamo concentrando, stiamo facendo in modo che la squadra si possa allenare nel modo migliore possibile".