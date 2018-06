Il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate ha dichiarato dopo la vittoria per 2-1 con la Tunisia: "Sono felice per il modo in cui abbiamo continuato a giocare nonostante stesse per scadere il tempo. Siamo rimasti pazienti, non abbiamo buttato via palloni in area. Abbiamo meritato di vincere perché abbiamo creato tante chiare occasioni, specie nel primo tempo, ed eravamo in totale controllo nel secondo. Anche se avessimo pareggiato sarei stato orgoglioso della prestazione".



"Harry Kane è un grandissimo centravanti, sono felice per lui. La squadra è stata brillante ed è difficile parlare dei singoli, è stata una prova collettiva. Abbiamo ottenuto questo risultato nelle ultime tre settimane, non solo stasera. Sterling e Alli? Hanno creato grossi problemi agli avversari, ma li ho tolti perché era il momento giusto per inserire giocatori freschi. Conoscevamo la Tunisia e sapevamo che sarebbe stato un test complicato. Panama sarà dura, ma in un modo diverso. Pensiamo a godercela stasera e speriamo che i nostri tifosi facciano altrettanto".