Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, ha parlato al termine della partita vinta contro la Svezia: "Sapevamo che sarebbe stata una partita diversa dalle altre. La Svezia è una squadra che non ti lascia giocare ed è stata una sfida impegnativa sotto il punto di vista fisico e atletico. Abbiamo individuato alcune zone in cui potevamo fare male e abbiamo insistito. La nostra voglia è stata pari alla loro, ma noi abbiamo avuto un po' più di qualità. Sono felice per Pickford e per Alli, hanno giocato alla grande. Non ho parole per definire i miei ragazzi. La loro mentalità e la loro serietà è da grande squadra".