Alla vigilia del quarto di finale dei Mondiali contro la Francia, in conferenza stampa parla Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra: "Non ha senso entrare in una partita come questa e pensare a coprirsi. Crediamo di poter causare problemi con il nostro gioco e intendiamo farlo".



Southgate aggiunge: "L'Inghilterra ha acquisito credibilità. Quattro anni fa se avessimo giocato con la Francia avremmo potuto parlare di una buona partita, ma sinceramente non avevamo alle spalle prestazioni, esperienze di grandi serate che potessero davvero darci la fiducia che avremmo potuto vincere. Ora abbiamo avuto tante di quelle notti e sappiamo che in questa fase le partite saranno molto equilibrate, ma sappiamo di avere le qualità per vincerla".