Al termine della partita vinta per 3-1 contro l'Italia, l'allenatore dell'Inghilterra Southgate ha parlato in conferenza stampa, analizzando la sfida e elogiando il talento Bellingham.



LE PAROLE - "Abbiamo giocato contro una nazionale molto forte, sono sicuro che Spalletti stia ancora scoprendo tutti i suoi calciatori. Sta cercando di far passare certe sue idee. L'Italia ha giocato il pallone molto bene, stasera abbiamo visto una partita di grande qualità da ambo le parti. Bellingham è incredibile, ha una mentalità incredibile e averla a quell’età è qualcosa di straordinario".