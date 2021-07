La sconfitta in finale di Euro 2020 con l'Italia non cambia il futuro di Gareth Southgate. Il ct ha confermato di voler restare sulla panchina dell'Inghilterra fino al Mondiale del prossimo anno in Qatar, ma frena sulla possibilità di prolungare fino al 2024: "Ho bisogno di riposare. Guidare la propria Nazionale è un'esperienza straordinaria ma ha un suo prezzo. Non voglio legarmi a qualcosa più a lungo di quanto dovrei".