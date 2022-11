Intervenuto in conferenza stampa per spiegare le sue convocazioni per i prossimi Mondiali, il ct inglese Gareth Southgate ha parlato anche dell'esclusione di alcuni giovani difensori come il rossonero Fikayo Tomori: "Abbiamo scelto i nostri difensori più esperti. Pensiamo che i nostri più giovani abbiano molte qualità, ma non pensiamo che abbiano fatto abbastanza per spingere fuori i più esperti".