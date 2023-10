Gareth, tecnico dell, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Italia: con un pareggio, i Three Lions sarebbero qualificati a Germania 2024."Non vediamo l'ora che arrivi domani perché è una partita di alto livello con il tutto esaurito a Wembley. Sono le serate che vuoi goderti. Il primo obiettivo è sempre quello di qualificarsi per i tornei. Le nostre prestazioni nel girone ci hanno messo in una posizione forte, ma quello che vogliamo ora è comunque vincere la partita e giocare bene. Valuterò la nostra squadra più forte. Difenderò i nostri giocatori e la nostra squadra perché abbiamo bisogno di unità".“La loro qualità ed esperienza ci hanno portato grandi risultati: questi campioni sono il motivo per cui abbiamo vissuto grandi serate. Sceglierò sempre i migliori giocatori per la squadra, per darci le migliori possibilità di vincere. La gente può non essere d'accordo con la posizione di Henderson, ma non penso che questo sia un motivo per non selezionarlo e non è un motivo per fischiarlo. Non credo che i suoi valori siano cambiati ma capisco che la sua decisione di giocare lì non sia in linea con questi. Quando giochiamo per l'Inghilterra, io sento che tutti dovrebbero essere dalla parte della squadra. In caso contrario, dobbiamo affrontare questo problema. Vorremmo i tifosi al nostro fianco, siamo una squadra più forte se i tifosi sono con noi".- "Non abbiamo una pausa invernale qui. Sbagliamo qualcosa. Ma i giocatori sono ben allenati, il supporto medico è buono. Continuiamo ad aggiungere sempre più competizioni e nessuno toglie nulla. Vogliamo avere i nostri migliori giocatori per le partite importanti. Questa settimana abbiamo ritenuto importante gestire il gruppo. Non rischieremo mai i giocatori, abbiamo buoni rapporti con i club, loro si fidano di noi. Non possiamo garantirlo che non ci siano infortuni, ma non rischiamo nulla"