Raheem Sterling, attaccante dell'Inghilterra, parla a ITV dopo il successo ai supplementari sulla Danimarca: "È stata una prestazione eccezionale. È la prima volta che subiamo gol, ma poi siamo riusciti a reagire nel modo migliore. Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma siamo stati pazienti e sapevamo che con la corsa e l'aggressività che abbiamo in squadra saremmo andati bene. E' un altro passo nella giusta direzione. Dobbiamo concentrarci sul weekend ora, passo per passo. Sappiamo cosa significa il calcio per questo Paese. L'energia, l'atmosfera... E' stato fantastico. Ora c'è l'Italia. Festeggeremo un po', poi ci concentreremo sugli Azzurri".