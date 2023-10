Kyle Walker, terzino della nazionale inglese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Italia:



"Martedì non mi vergognerò se finirà 0-0 e andrò a rappresentare il mio Paese all’Europeo. Fare quello che abbiamo fatto in quell'estate speciale e arrivare così vicino all’obiettivo prendendo un gol da palla inattiva dopo essere stati così bravi, fa male. A livello di club, ho perso contro il Chelsea (una finale di Champions, giocando nel Manchester City, ndr) e due anni dopo ho vinto il Triplete. Quella notte contro l’Italia non siamo stati all'altezza e ora loro torneranno a Wembley. Speriamo di poter ottenere un po' di ‘vendetta’. Il meme Chiellini-Saka? Non l’ho visto, non seguo molto i social. Ma Chiellini è un grande giocatore e il club in cui ha giocato parla chiaro”.