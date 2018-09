A Radio Marte è intervenuto Samuele Sopranzi, agente di Roberto Inglese: "Lasciare Napoli è stata una decisione sofferta, però il ragazzo ed io abbiamo scelto di fare una decisione impopolare, ma a Parma gioca titolare e si sente protagonista. Avrebbe fatto comodo al Napoli perché è un attaccante forte fisicamente e fa reparto da solo. Il Napoli si riprenderà come sempre, Mertens e Milik torneranno a segnare tanto. Ancelotti e lo staff del Napoli volevano tenerlo, così come Giuntoli, ma è stata una decisione sofferta quella di andar via. Voleva giocare a tutti i costi e a Napoli avrebbe trovato poco spazio. Napoli-Parma? Per lui sarà emozionante giocare contro il Napoli, ma darà il massimo per il Parma. La Juve, onestamente, è di un altro pianeta".