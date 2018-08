Samuele Sopranzi, agente di Roberto Inglese, è intervenuto a CalcioNapoli24 Live, rivelando i motivi della scelta di andare a giocare al Parma: "Ancelotti e la società gli avevano dato piena fiducia. Il ragazzo voleva fare un altro step per giocare con più continuità. A Napoli nelle gerarchie veniva dopo Mertens e Milik. Il ragazzo ha preferito andare in una piazza dove poter giocare titolare: è stata una scelta molto difficile. Fondamentalmente meglio di Napoli non poteva esserci ma abbiamo preferito giocare da titolare altrove. Il Napoli ha fatto di tutto per trattenerlo, da De Laurentiis a Giuntoli. Inglese però ha preferito fare un altro campionato per poi tornare l'anno prossimo e dare una mano alla causa. Ritorno a gennaio? E' una decisione societaria che non entro nel merito. Le altre richieste per lui? In Inghliterra lo voleva il West Ham ha insistito molto. Poi Samp, Udinese e Bologna: c'è ne erano molte di squadre in Italia che lo volevano"