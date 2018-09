Samuele Sopranzi, agente di Roberto Inglese, è intervenuto a CalcioNapoli24 TV: “Roberto sta crescendo, sono due anni che sta facendo bene, prima con il Chievo ed ora con il Parma. La differenza da Napoli a Parma è enorme, lo ha notato subito. Gli azzurri competono in Champions League, mentre gli emiliani lottano per una salvezza tranquilla. Lui però gioca per la squadra, si sacrifica ed è sempre al sevizio per il bene dei compagni. Il gol è secondario ma resta importante per un attaccante. Esulta contro il Napoli? E’ un ragazzo intelligente, non bisogna dirgli nulla perché sa come comportarsi. Per lui sarà una gara speciale, a Dimaro è stato benissimo con gli azzurri ed è entrato bene nel gruppo. Il Napoli sulla carta è ovviamente favorito ma nel calcio mai dire mai, basti vedere proprio la vittoria del Parma in casa dell’Inter. Intesa con Gervinho? Roberto mi dice che va veloce (ride, ndr.)”.