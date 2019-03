L'attaccante del Parma, Roberto Inglese ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Mi piace questo ambiente, che rispecchia i miei valori e le mie caratteristiche. Siamo una grande famiglia, in cui il gruppo viene messo davanti a tutti. Io non metto davanti i miei interessi personali, prima vengono quelli di squadra. Mi piace il modo in cui mi ha accolto la gente, nonostante qui si siano visti grandi campioni, soprattutto in attacco. Sono contento dell’affetto. I migliori attaccanti italiani della Serie A? Al primo posto Immobile, che stimo tanto e non a caso fa tanti gol ogni anno. Poi sicuramente Belotti, Quagliarella e anche Pavoletti che mi piace molto".