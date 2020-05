Il CAT, il Centro Allerta Tsunami dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha lanciato un nuovo sito web che traccerà la possibilità che all'interno del Mar Mediterraneo si verifichi uno Tsunami. L’obiettivo del centro è quello di sensibilizzare i cittadini sulle probabilità che eventi simili si possano verificare non solo in mari aperti come gli oceani, ma anche in un bacino virtualmente chiuso come il Mediterraneo. Il sito fornirà anche strumenti che consentano di minimizzare l’impatto di tali eventi.