Iniesta deve oltre 3 milioni e mezzo al fisco in Giappone

Mala tempora currunt per Andrés Iniesta. Il campione del mondo 2010 con la Spagna avrebbe infatti un debito di 580 milioni di yen (circa 3,7 milioni di dollari) nei confronti del fisco giapponese che gli contesta dunque il reato di frode fiscale



IN ASIA - Svestita la maglia del Barcellona, l'unica di fatti della sua carriera europea, Don Andres è andato a svernare prima in Giappone, al Vissel Kobe, dove ha giocato dal 2018 al 2023, vincendo una Coppa dell'Imperatore e una Supercoppa del Giappone, e poi nello scorso agosto si è trasferito all'Emirates Club, negli Emirati Arabi Uniti, dove è allenato da Walter Zenga. I guai col fisco risalgono proprio al periodo in cui il centrocampista giocava nel Paese del Sol Levante.



CHE CIFRE! - A riportare la vicenda sono proprio i media giapponesi. Iniesta avrebbe omesso di dichiarare tutti i suoi emolumenti, sostenendo di aver guadagnato 5,8 milioni, a fronte dei 12,7 ricevuti dal club. Le autorità giapponesi starebbe dunque chiedendo al giocatore 580 milioni di yen più un supplemento per gli arretrati d'imposta accumulati e, se il reato dovesse essere confermato, lo spagnolo rischia di dover pagare una cifra attorno ai 5 milioni di euro.