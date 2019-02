Dopo Sedici anni con la maglia del Barcellona Andres Iniesta ha lasciato la Spagna per andare in Giappone dove continua a regalare magie anche con la maglia del Vissel Kobe. Il passato in blaugrana però non si può dimenticare con un battito di ciglia e mercoledì sera ci sarà il Clasico contro il Real Madrid, valevole per ritorno della semifinale di Coppa del Re (all'andata finì 1-1). Proprio in occasione del big match il centrocampista spagnolo, che di Clasicos ne ha giocati 30, ha parlato della lotta tra le due squadre in Liga e di alcuni suoi ex compagni di squadra ai microfoni di Goal.com, con la collaborazione di DAZN.



SUL BARCELLONA: "Il Barcellona ha un bel vantaggio ma il campionato non si vince a febbraio. Ci sono ancora tante partite da giocare. Non solo la Liga, anche la Champions è entrata nella sua fase cruciale. Non dimentichiamo l'Atletico, attualmente primo rivale dei blaugrana: sarà una bella lotta fino alla fine".



REAL MADRID: "Nella prima parte dell'annata non hanno raccolto quanto voluto, ottenendo meno punti del previsto: questo ha permesso al Barcellona di generare il vantaggio attuale. Non dimentichiamo che i 'Blancos' sono ancora in lotta in Champions e Coppa del Re, oltre che in campionato".



SUL CLASICO: "È difficile scegliere una partita in particolare: il 6-2 e il 4-0 del 'Bernabeu' sono stati speciali, abbiamo anche vinto 5-0 in casa nostra.Ma ci sono pure altre gare conquistate di misura, altrettanto belle: le ho ancora in memoria. Il primo Clasico della stagione si è giocato poco dopo la mezzanotte in Giappone e l'ho visto in diretta. Questa volta non so come fare: certo, alle tre o quattro del mattino non sarà facile". ARTHUR E DEMBELE': "La società ha fatto benissimo a prendere Arthur, ha grande personalità e sa sempre cosa fare col pallone. Comunque è molto giovane, gli servirà del tempo per abituarsi completamente alla squadra. Sono sicuro che lì si divertiranno molto con lui. Ousmane è speciale, può decidere una gara da solo grazie alle sue giocate. Ha arguzia, velocità, determinazione e genio. Peccato per l'infortunio che lo ha bloccato un po'. Nei prossimi anni potrà diventare molto importante per il Barça".



MESSI: "Continuo a godermi le sue prestazioni. Resta un giocatore eccezionale in grado di fare la differenza. Ha segnato più di qualunque altro e aiuta tanto la squadra. Puo fare tutto ciò che vuole, finché vuole".



TER STEGEN: "È una bellissima persona, con lui ho un ottimo rapporto. Ci sedevamo vicini sull'autobus, è fenomenale. Lo ritengo uno dei più forti al mondo nel suo ruolo, ha dei riflessi incredibili. Il suo stile di gioco farà scuola nei prossimi anni".