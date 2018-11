L'ex stella del Barcellona Andrés Iniesta è intervenuto a Cadena Ser, parlando in questi termini del futuro dell'ex compagno di squadra Neymar: "Non mi farebbe male vederlo con la maglia del Real Madrid. Affermare che non possa tornare al Barcellona è molto categorico, ma sinceramente ad oggi ed in un prossimo futuro la vedo un’operazione molto difficile".