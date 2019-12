Avrà anche 35 anni ma il profilo di Andres Iniesta è ancora capace di scaldare i cuori di tanti appassionati di calcio in tutto il mondo. Tanto che diversi club si sono mossi per provare a mettere sotto contratto l'ex Barcellona dal luglio 2018 in forza ai giapponesi del Vissel Kobe. Prima l'Estudiantes de la Plata, poi tre club di MLS (Los Angeles Galaxy, Montreal Impact e Inter di Miami) si sono sentiti rispondere un secco "No, grazie" da parte del centrocampista spagnolo che, secondo il Mundo Deportivo, sembra non avere alcuna intenzione di lasciare l'Oriente.