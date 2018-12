Andres Iniesta si vede allenatore in futuro. Il centrocampista spagnolo ex Barcellona, ora in forza ai giapponesi del Vissel Kobe, ha dichiarato in un'intervista al Mundo Deportivo: "Non posso dire che non mi piacerebbe diventare l'allenatore del Barça, ma non posso nemmeno dire che ci stia già pensando. Però è vero che, col passare del tempo, mi sta venendo voglia di allenare e mi vedo in questo ruolo per il futuro. Poi quando smetterò di giocare a calcio, vedremo quale sarà la mia strada. Mi piacerebbe tornare a Barcellona, è la mia casa e chissà che in futuro non possa trasmettere quello che ho imparato e quello che sento per questo club".