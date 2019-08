Andres Iniesta, centrocampista ex Barcellona ora al Vissel Kobe, parla a DAZN di quelli che saranno i piani per il suo futuro: "Nei prossimi anni proverò a prepararmi per ricoprire il ruolo di allenatore. Al momento però sento il desiderio e la forza di continuare a scendere in campo e giocare a calcio".