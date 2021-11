Thiago Silva non rinnoverà il contratto con il Chelsea e quindi sarà libero di lasciare Londra la prossima estate. Secondo il The Sun, il desiderio del difensore sarebbe quello di rinnovare ma visti i 37 anni la dirigenza dei Blues ha altre idee. Il giornale inglese riporta che la stella brasiliana, in caso di mancato rinnovo, tornerebbe alla Fluminense, la squadra che l'ha cresciuto da ragazzo.