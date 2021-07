: l'Italia parte da campione in carica, avendo già regalato alla Figc il suo primo trofeo nel mondo degli eSports, e ora cerca di bissare il successo in parallelo alla Nazionale di Mancini. Il team azzurro, composto da Nicola ‘nicaldan’ Lillo, Alfonso ‘AlonsoGrayFox’ Mereu, Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi e Raffaele ‘Rafinter934’ Pagliuca, è in un girone di ferro con Israele, Ucraina e Francia, quest'ultima battuta l'anno scorso in semifinale e prima dell'Italia in questa edizione. Il torneo su concluderà sabato 10 luglio e sarà trasmesso in diretta sul canale Twitch della Figc.La prima partita già di per sé è la più difficile – sottolinea Nicola ‘nicaldan’ Lillo al sito della Figc – e dover affrontare una delle squadre favorite del torneo rende questo esordio ancora più impegnativo. Siamo pronti e siamo molto carichi, pur sapendo che se vincere è difficile per ripetersi servirà un’impresa”. Francia, Spagna, Serbia e Israele sono con l’Italia le nazionali più accreditate per la vittoria dell’Europeo: “Vorremmo cercare di esprimere lo stesso calcio spettacolare dell’Italia di Mancini - avverte ‘nicaldan’ - . Vedremo la partita con la Spagna tutti insieme facendo come al solito un grandissimo tifo per la Nazionale”.: Serbia, Montenegro, Polonia, Turchia: Romania, Croazia, Portogallo, Russia: Spagna, Grecia, Paesi Bassi, Germania: Francia, Israele, Ucraina, ITALIAOre 14.30: ITALIA-Francia (A)Ore 14.30: Israele-Ucraina (B)Ore 17.50: vincente gara A-vincente gara B (C)Ore 14.30: perdente gara A-perdente gara B (D)Ore 17.50: perdente gara C-vincente gara D