. In campo il meglio del mondo, in termini di club:, a rappresentare tutti gli angoli calcistici del globo pallonaro. Se la squadra diparte coi favori del pronostico, e quella brasiliana, freschissima di vittoria incontro il Santos, la fronteggia con il ruolo della rivale più accreditata (seppur senza l'uomo decisivo, neanche convocato per motivi burocratici), le altre sono pronte a rivestire il ruolo delle terze incomode, ritagliandosi il proprio momento di gloria e mettendo in vetrina il meglio che possono offrire.Anche se, in campo, non ci saranno solo promesse su cui puntare in futuro. No. Per vincere, tutte, partono dall'esperienza, giocatori navigati che sanno come si vince e che dal punto di vista caratteriale possono dare una mano. E' questo il ruolo di Medhi, ex difensore della, ora leader dell', in campo alle 18.30 contro l'Al-Ahly: senza, finito al, è il centrale ex Roma e Udinese a guidare i suoi. A un passo dal Parma a gennaio, è rimasto. E ora proverà a togliersi qualche soddisfazione. Per un vincente, tra Italia e, c'è anche chi, in, si è visto poco, non lasciando un buon ricordo: è il caso di, ex, che gioca nel; è il caso di, capitano deled ex difensore del Milan; è il caso di, centravanti del Verdao mai decisivo in rossonero. E poi, sempre per i brasiliani,e l'ex Foggia e Verona, e, in panchina, ma per l'Al Duahil, Sabri, ex Parma e Inter. Dove allena un ex promessa che è già meteora: quell'ex Cagliari, Perugia e Juventus.Ma torniamo a noi e ai giocatori da tenere d'occhio. Per unsempreverde e decisivo, ci sono dei giovani in rampa di lancio. Quello che stuzzica di più, anche perché ritenuto il più pronto, è: il terzino delpiace tanto al, che lo tratta coi brasiliani per portarlo a Milano la prossima estate. Seguito da più di un anno, l'uruguagio è il fiore all'occhiello del Verdao. Che in vetrina può mettere anche Gabriel, cercato da: classe 2002, esterno offensivo, è un talento puro, anche se non sta attraversando un momento brillante. Guardandosi attorno, poi, altri due nomi da segnalare: partiamo da Julian, centravanti colombiano del, classe '97, incostante ma potenzialmente devastante, centravanti completo che sta provando a recuperare il tempo perso. Parola di Diego, suo compagno: "Si sta allenando come un animale". E infine, andiamo in Corea del Sud, dove nell'​c'è ​, centrocampista e, all'occorrenza, difensore, che ha trascinato la nazionale a qualificarsi per ledi, venendo nominato anche miglior giocatore del preolimpico. Astro nascente del calcio asiatico, classe '97, ha debuttato anche con la nazionale maggiore. "Ma voglio rimanere coi piedi per terra", continua a ripetere. Piedi che oggi sfideranno quelli dei messicani. In un Mondiale club pronto a regalare emozioni, tra meteore e promesse.