L'avvocato di Giorgio Galanti - uno dei due medici indagati per la scomparsa di Davide Astori - ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l'incontro con il procuratore che si occupa del caso, Giuseppe Creazzo. Le parole di Sigfrido Freynes: "Ha ribadito la propria correttezza e l'osservanza di ogni necessaria regola medica. Prossimi passi? È prematuro, i pm valuteranno. Rileggeranno le carte alla luce dei chiarimenti, è una vicenda che addolora tutti. Valuteranno se procedere nelle loro azioni o chiudere formalmente l'indagine al deposito degli atti. Rispetto dei protocolli? Sì. Non abbiamo fornito ulteriore documentazione. Sensazioni di Galanti? Come una persona che ha dedicato la vita alla medicina e allo sport e che vuole particolarmente bene ai calciatori viola e così era anche con Astori. È un momento doloroso per lui".