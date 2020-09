Anche laal via, col botto. ​Si inizia con una partita affascinante, la sfida train programmaall'U-Power Stadium della cittadina brianzola e valida perDue squadre che arrivano da due annate totalmente differenti, ma che si candidano entrambe per un posto nella prossima Serie A: il Monza di Christianè stato promosso dalla Serie C e, grazie alla grande campagna acquisti e all'ambizione divuole iniziare alla grande, visto anche l'acquisto ormai concluso di Kevin Prince Boateng. La SPAL arriva invece proprio dalla massima serie, ma vuole tornarci al più presto, grazie anche all'arrivo del nuovo tecnico Pasquale. Designazione arbitrale d'eccezione per sottolineare il valore del match: dirige Daniele Orsato, fresco di Bayern-PSG in Champions League.Lamanna; Sampirisi, Paletta, Bellusci, Donati; Colpani, Barberis, Armellino; Machin; Maric, Gytkjaer. Allenatore: BrocchiBerisha; Tomovic, Vicari, Salamon, Dickmann, Missiroli, Valoti, D’Alessandro, Strefezza, Floccari, Brignola. Allenatore: Marino​