Inizia oggi il WyScout Forum, il più grande evento per quanto riguarda il calciomercato e in più generale il football scouting dei giocatori, nella cornice della Johan Cruijff Arena, in Olanda. Strategicamente posizionata durante la pausa per le nazionali e prima dei trasferimenti invernali, WyScout porta centinaia di decision-makers per due giorni intensivi di negoziazioni. Il primo giorno, 13 novembre, è dedicato interamente ai club, con incontri e conferenze, mentre il secondo giorni sono in programma incontri tra procuratori e club.









Questi i club presenti: Manchester City, Juventus, Liverpool, Bayer Leverkusen, Santos Laguna, Ajax, CSKA Moscow, Standard Liege, OGC Nice, FC Lokomotiv Moscow, Wolverhampton, LA Galaxy, DC United, Everton FC, FC Nordsjaelland, FC Utrecht, Fenerbahce, Hannover 96, Leeds United, HNK Hajduk Split, Levante UD, Rapid Wien, RC Strasbourg, Skoda Xanthi and Vancouver Whitecaps FC.

La presenza di centinaia di decision-makers calcistici è un’occasione unica. Calciomercato.com è uno dei partner ufficiali ed è pronto a raccontarvi l'evento.