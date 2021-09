. La somministrazione non è rivolta a tutti gli italiani, mao di una sola come avviene per il vaccino Johnson & Johnson., purchè questi rientrino nella categoria dei cosiddetti “immunodepressi”.che hanno bisogno di una dose aggiuntiva per una migliore protezione dal virus.mentre chi non lo fosse dovrà prenotarsi o contattare il medico di famiglia., e sono indicate nel dettaglio all’interno di una circolare del ministero della Salute.Questa spiega le condizioni necessarie affinchè si possano individuare i pazienti fragili.Per tutti la terza dose sarà costituita da uno dei due vaccini a mRNA ufficialmente autorizzati, dunqueLa dose addizionale potrà essere somministrata solo dopo 28 giorni dall’ultima dose ricevuta.Come affermato dal generale Francesco Paolo Figliuoloed a chi ha un sistema immunitario compromesso. Inoltre, insieme al ministro della Salute, Roberto Speranza, si sta discutendo circa la possibilità di estendere la somministrazione della dose addizionale anche agli over 80, agli ospiti delle Rsa ed agli operatori sanitari. A tal riguardo si attendono già nei prossimi giorni indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico.