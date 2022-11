Gli ultimi, come ha avuto modo di chiarire da subito la Pulce nella conferenza stampa così come in merito alle sue condizioni fisiche, dopo alcune foto circolate sui social che avevano fatto scattare l'allarme rosso.Ma anche l'appuntamento con la rivincita per l'esito sfortunato del torneo in Brasile del 2014, quando la Germania di Mario Gotze gli soffiò la coppa da sotto al naso.La squadra di Scaloni è arrivata negli Emirati con la consapevolezza che le- vinta peraltro proprio in Brasile - hanno fortificato nel tempo.Otamendi e Di Maria rimangono i reduci degli sfortunati cicli precedenti, ma questa volta non ci sono più quei tanti, forse troppi, presunti leader carismatici come Rojo, Mascherano, Higuain e Auguero, che alla prova dei fatti non si sono dimostrati all'altezza del compito. Finendo anzi per credere che bastasse Messi per riportare a casa quel trofeo sollevato per l'ultima volta da Maradona nel 1986.- Ecco,. Un anno dopo il traumatico addio al Barcellona, Messi si è finalmente calato nella nuova realtà parigina e, in tandem con l'amico di vecchia data Neymar (più che con l'individualista Mbappé), è tornato a fare quello che ha sempre fatto. Brasile o Argentina, O' Ney o la Pulga, sembra non si possa scappare da questa sfida nella sfida a proposito del ruolo di principale candidato alla conquista della Coppa più ambita. Ora ci siamo per davvero, sta per scoccare l'ora di Messi.