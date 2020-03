Il calcio si ferma, i tifosi no. O almeno non si fermano quelli appartenenti al gruppo dei “Bogianen Granata”, ultras del Torino che hanno ora lanciato una bella iniziativa solidare per aiutare le persone in difficoltà in questi giorni difficili, di emergenza sanitaria per l’Italia intera. Come spiegato attraverso un comunicato diffuso sui social, i Bogianen (termine che nel dialetto piemontese viene utilizzato per indicare individui caparbi e tenaci) si sono offerti di portare la spesa, le medicine e svolgere alcune piccole commissioni alle persone anziane e a quelle impossibilitate a uscire, che hanno difficoltà anche solo a recarsi al supermercato. Ovviamente nel rispetto di tutte le norme igieniche-sanitarie.



“Il gruppo Bogianen Granata in occasione dell’attuale emergenza sanitaria - si legge nel comunicato - si rende disponibile, gratuitamente e con i dovuti accorgimenti (mascherina, guanti, etc...), ad assistere le persone anziane in quanto più esposte e qualsiasi persona impossibilitata a compiere spostamenti per: fare la spesa, acquisto di medicine e farmaci, piccole commissioni. Fino ad emergenza finita, con la speranza di superare questo momento di crisi nazionale al più presto!”. I tifosi hanno poi fornito anche i contatti delle persone di riferimento per ogni quartiere di Torino e alcuni comuni della provincia come Settimo Torinese.