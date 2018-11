Il 16 Novembre si è conclusa la nostra iniziativa letteraria "Vai al masterSport", che ha messo in palio la partecipazione come uditore al Master di gestione degli eventi sportivi tra i più importanti in Europa e nel Mondo. Ai partecipanti è stato chiesto di scrivere due articoli. Dopo il post inerente agli impatti economici e di immagine per la serie A derivati dall’avvento di Cristiano Ronaldo, i partecipanti hanno potuto sviluppare l’interessante tema dell’organizzazione di un evento fuori dal campo e dallo stadio in occasione dell’europeo Under 21 che si terrà in Italia a Giugno. Entrambi i contenuti sono stati postati su VivoperLei. I concorrenti si sono sfidati quindi sul piano giornalistico e su quello della gestione degli eventi, che è il focus del masterSport.



IL VINCITORE DELL'INIZIATIVA LETTERARIA

Per decretare l'autore meritevole di partecipare al Master, la Redazione ha tenuto conto della qualità della scrittura e dei contenuti. Dato l’ottimo livello dei partecipanti, è servito tempo per scegliere il vincitore: alla fine il prescelto è stato Vincenzo Catalano (aka MrCataluna), che parteciperà gratis come ospite al MasterSport 2019. Prendendo parte all’iniziativa, Vincenzo si è guadagnato l’opportunità di seguire il percorso di specializzazione in sport management, caratterizzato da un mix di docenze tradizionali, incontri con professionisti del settore, partecipazione ad eventi sportivi e progetti in aula.

Ecco il commento di Vincenzo, una volta ricevuta la bella notizia: “Il mio desiderio di sport viene da lontano e, con competenza e fortuna, sono riuscito a cogliere l'opportunità del contest lanciato da Calciomercato.com per poter partecipare gratuitamente ad un master di caratura internazionale, il Master nell'ambito sportivo in Italia. Dopo la tesi di laurea sull'internazionalizzazione del business calcistico ed il diploma di Match Analyst questo nuovo percorso è un‘occasione eccezionale per potermi immergere nel mondo dello sport management ed affinare le mie conoscenze e porre così le basi del mio più grande sogno”.

Complimenti dunque al vincitore: qui trovate l'articolo suo Cristiano Ronaldo e qui quello relativo alla fase finale degli Europei Under 21, che gli ha permesso di conquistare il premio letterario.

Vogliamo ringraziare tutti i partecipanti per il tempo e la passione che ci hanno dedicato e li invitiamo a continuare a scrivere su VivoperLei, allenandosi in vista della prossima edizione dell'iniziativa o partecipando alla vita della community, che mette in palio premi settimanali.

MasterSport è leader in Italia nella formazione post laurea in tema di sport business (secondo la rivista Sport Business International) e tra i primi cinque master al mondo del settore. Con una storia ormai ventennale, il corso permette agli allievi di muovere i primi passi nel mondo del lavoro trasformando la passione per lo sport nella professione di tutti i giorni. Il master permetterà anche quest'anno agli studenti selezionati di intraprendere un percorso di perfezionamento della durata di un anno, grazie al quale i partecipanti avranno la possibilità di arricchire le proprie conoscenze e muovere i primi passi nel mondo dello sport come professionisti del settore.