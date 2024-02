Fulham, inserimento last-minute per Benrahma

Come riporta Footmercato potrebbe esserci la clamorosa beffa per il Lione nell’affare che porterebbe Said Benrahma in Francia. L’ala algerina avrebbe praticamente chiuso l’accordo con il Lione, ma si legge ci sarebbe stato un clamoroso inserimento last-minute del Fulham che starebbe spingendo per comprare l’attaccante classe 1995.



I DETTAGLI - West Ham e Lione avrebbero un accordo per il trasferimento in prestito con opzione di acquisto e il calciatore gradirebbe la destinazione. Sembrava tutto fatto ma ci sarebbe stato l’inserimento del Fulham, che vuole acquistarlo. Si legge inoltre che il calciatore è atteso a Lione e che un aereo era pronto per portarlo in Francia. Erano anche previste le visite mediche per l’OL. Ma a questo punto la situazione può evolversi e prendere anche scenari inaspettati. Il club inglese attualmente dodicesimo in Premier League con 25 punti starebbe quindi tentando di giocare un brutto scherzo al Lione. L’obiettivo del calciatore rimane quello di giocare con continuità visto che al West Ham è chiuso da molti giocatori offensivi. Il contratto di Benrahma con gli Hammers scadrà nel 2026.



IL PRECEDENTE- Il club inglese non è però nuovo a questi inserimenti last-minute. Infatti nell’estate del 2012 Dimitar Berbatov sembrava diretto in Italia, prima alla Fiorentina poi alla Juventus, alla fine però decise di rimanere in Inghilterra e di passare al Fulham. Con il club inglese il bulgaro disputò poi 47 partite segnando 18 reti.