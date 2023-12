Il Napoli proverà a chiudere il 2023 con una vittoria, dopo tre sconfitte nelle ultime quattro di Serie A e l'eliminazione dalla Coppia Italia, in un dicembre da dimenticare. Gli esperti credono nel ritorno al successo degli azzurri, favoriti tra 1,61 e 1,63 nella gara di domani contro il Monza. Oscilla tra 5,25 e 5,50, invece, il colpo esterno degli undici di Palladino, mentre il pareggio è in quota a 3,90. Gli unici due incroci in Serie A tra le due squadre, risalenti alla passata stagione, sono terminati con il segno No Goal. Questa ipotesi, verificatasi anche nelle ultime tre uscite del Monza, è proposta a 1,98 per la gara di domani, ma leggermente sfavorita rispetto al Goal, fissato a 1,74. Avanti anche il segno Over (1,77), rispetto all'Under (1,94). Senza Osimhen e Politano, squalifcati per il rosso rimediato contro la Roma, sarà Khvicha Kvaratskhelia a guidare l'attacco di Mazzarri: un gol del georgiano, autore di una doppietta al Monza lo scorso anno, è offerto a 2,75, stessa quota di Giacomo Raspadori; si scende a 2,55, invece, per la firma di Giovanni Simeone. Tra i biancorossi proveranno ad interrompere il digiuno dal gol Lorenzo Colombo e Andrea Colpani, rispettivamente in lavagna a 4 e 5.