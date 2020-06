. Solitamente 4 giugno fa rima con l'inizio delle ferie, il mare e il relax. In alternativa, negli anni pari, spazio alla Nazionale: doveva essere l'estate degli Europei, sarà l'estate della full immersion in Serie A.A tener banco nel suo futuro, però, è sempre il discorso rinnovo. Anche perché, negli ultimi mesi, le carte in tavola sono cambiate. A partire dal coronavirus, che ha inevitabilmente congelato e rallentato qualsiasi procedura. Ma non solo.. Da una parte c'è la volontà comune di proseguire un rapporto d'amore e rendere Lorenzo Il Magnifico la definitiva bandiera azzurra, a cui si aggiunge il buonissimo rapporto tra il ds Cristiano Giuntoli e Vincenzo Pisacane, probabile nuovo procuratore dell'attaccante. Dall'altra, però, il Napoli ha la necessità di far quadrare i conti, motivo per cui - anche in caso di rinnovo - non ci saranno clamorose novità in termini di cifre.. Nel 2022 avrà 31 anni, occorre prendere una decisione: restare a Napoli e diventarne capitano a vita o provare una nuova esperienza? De Laurentiis attende fiducioso.