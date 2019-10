Il Corriere dello Sport così descrive il rapporto tra Insigne ed Ancelotti: “È così che si sostiene un (potenziale) campione, uscendo dagli equivoci e mirando dritto al problema, ch’esiste: c’è un anno di incomprensioni, di linguaggi incompatibili, di frizioni che Insigne non ha negato e che Raiola ha deciso di risolvere scendendo in campo.

La telefonata, una settimana fa, c’era già stata tra Insigne e Raiola, per confrontarsi su questo «gelo» ormai accertato e però anche su certe partite rimaste lì, come vuoti d’aria dalle quali lo scugnizzo si è ritrovato travolto.

Insigne è sparito dal Napoli, ha smesso di essere «centrale» come gli piacerebbe essere: ha giocato meno di quanto potrebbe, certo quanto Ancelotti ritiene meriti. Stavolta è stato indispensabile altro, affinché possa esserci un’ennesima tregua, forse l’ultima”