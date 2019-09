Dall'intervista rilasciata da Lorenzo Insigne a Il Mattino:



Da capitano e da napoletano cosa si sente di dire ai tifosi azzurri?



«Di starci vicino nei momenti difficili: ci sono tante partite tra campionato, Champions League e coppa Italia e ci sta che in qualche gara si può andare in difficoltà. I napoletani vogliono vincere qualcosa e questo lo vogliamo anche noi, sappiamo che ci tengono tantissimo e quando non ci riusciamo ci dispiace quanto loro. Ripeto, chiedo ai tifosi di starci vicino per riprovarci tutti insieme anche quest'anno: se perdiamo non perdiamo solo noi giocatori, ma tutta Napoli, come quando vinciamo. Se stiamo tutti insieme, tutti uniti, possiamo fare di più».



Il suo gol più bello?



«Scelgo sempre quello contro Klopp: la punizione contro il Borussia Dortmund al San Paolo, il mio primo gol messo a segno in Champions League».