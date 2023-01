Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, ha parlato in conferenza stampa della sua scelta di sposare il progetto del Toronto: "Avevo proposte in Italia ma come ho sempre detto, da napoletano e tifoso, in Italia avrei giocato solo col Napoli. All'estero c'era qualche offerta ma il progetto non mi piaceva moltissimo a differenza del Toronto. Ora voglio vincere un trofeo importante. Non è facile, non sono mai stato lontano da Napoli, ma mi piace stare a Toronto".