Lorenzo Insigne è stato preso di mira dal programma televisivo 'Le Iene'. Il calciatore del Napoli, infatti, è stato ingannato dalle telecamere di Italia Uno in uno scherzo a base di gelosia. Tra le varie scene, a un certo punto nel salotto dell'attaccante partenopeo si vedono la moglie e il figlio Cristian, che indossa una maglia personalizzata della Fiorentina (numero 24, come il padre, e il proprio nome sul retro). Semplice coincidenza o una storia "alternativa" come tra Bonucci e il figlio Lorenzo?