. In scadenza col, che ha proposto una rinnovo al ribasso, col capitano che, invece, a 31 anni, chiede un contratto importante, intorno ai 6 milioni di euro. Le parti sono lontane, si raggiorneranno sicuramente ma, al momento, sono davvero distanti e, per questo motivo, il ragazzo si sta guardando attorno, dove gravitano soprattutto i nerazzurri, pronti ad annusare il possibile affare come fatto la scorsa estate con Hakan, prelevato a zero dopo la fine del suo contratto col Milan.Su Lorenzo, però, c'è la forte concorrenza... dalla. Toronto Football Club, infatti, dopo una stagione difficile, col venezuelanopronto a tornare in Brasile, vorrebbero farne il nuovo uomo franchigia, come successo con Sebastiannel febbraio del 2015, prelevandolo dalla Juventus nel pieno della sua carriera agonistica. A testimoniare la voglia dei canadesi di portarlo inci sono le parole dell'allenatore dei, Vanni, a Sky Sport: "​Qui si parla di Lorenzo Insigne: lo vuole il Toronto. In MLS, nonostante abbiano vissuto una stagione pessima, sono uno squadrone: puntano Insigne per il prossimo anno perché vogliono piazzare il colpaccio a effetto”. E, secondo il Corriere dello Sport, il manager del giocatore, Vincenzo, è stato proprio in America nelle scorse settimane.- Lorenzo, però, al momento non sembra particolarmente affascinato da quella che può considerarsi un'esperienza esotica: concentrato sul calcio europeo, vuole dire ancora la sua nel nostro continente, per questo l'sembra avvantaggiata sulle altre. Ilgioca al ribasso, l'Iosserva, Toronto è un'opzione ma non la priorità: Insigne cerca un nuovo contratto e aspetta una nuova offerta. Possibilmente in Europa.