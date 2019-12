Altro giro altra corsa e soprattutto altra giornata di Serie A che vuol dire, inevitabilmente, un nuovo weekend di gioie e sofferenze al Fantacalcio. Giornata che può spostare gli equilibri, con il derby di Genova, l'impegno dell'Inter a Firenze e le sfide, sulla carta semplici, in casa per Milan, Napoli, Roma e Juventus. Spazio quindi a scelte intriganti, alla ricerca di assist, gol, bonus e porte inviolate. E come di consueto ritornano anche le nostre di scelte, quelle della sfida tra Calciomercato.com e Sos Fanta.