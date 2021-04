È Lorenzo Insigne il trascinatore di questo Napoli nella volata finale per conquistare l'accesso alla prossima Champions League. Ieri contro la Lazio è stato ancora una volta decisivo con la sua doppietta, il secondo gol è stato un capolavoro che solo i grandi giocatori riescono a fare.



Eppure il suo futuro non è ancora deciso, tra poco più di un anno scadrà il contratto con il club partenopeo e il rinnovo non è arrivato. Ma c'è tempo per parlare di permanenza in azzurro. Napoli non può fare a meno di lui e Insigne non può fare a meno della sua città. Lo riporta oggi La Gazzetta dello Sport.