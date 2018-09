Il Napoli non ci sta e utilizza il proprio profilo Twitter per smentire alcune indiscrezioni di stampa emerse dopo la pesante sconfitta contro la Sampdoria. Nello specifico, si fa riferimento alla doppia sostituzione decisa da Ancelotti nell'intervallo, con l'uscita dal campo di Verdi e Insigne per far entrare Ounas e Mertens; tra le ipotesi avanzate quella di un clamoroso litigio tra i due sostituiti che avrebbe spinto il tecnico a punire entrambi.



Il Napoli ha deciso così di passare al contrattacco: "C’è qualcuno che ha scritto che la sostituzione di Insigne e Verdi è stata decisa perché i due ragazzi avrebbero litigato negli spogliatoi. Questo genere di ‘giornalismo’ è avvilente. Ovviamente non è vero nulla. I due ragazzi hanno visto il secondo tempo nella postazione Sky. Si può e si deve criticare, dare la propria opinione, fare opinione. Ma inventare cose false, in un mondo dove gli utenti non hanno spesso gli strumenti per capire cosa sia vero e cosa non lo sia, è molto grave. Ed è ancora più grave che altre testate riprendano qualunque cosa senza fare verifiche, come se ogni cosa scritta da chiunque, per il solo fatto di essere in rete, possa essere vera".





