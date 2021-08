#Insigne non rinnova, i tifosi non vogliono vederlo andare via da #Napoli e provano a convincerlo così dopo l’allenamento a Castel di Sangro @cmdotcom pic.twitter.com/RsSbE2FXzC — giovanni annunziata (@giovanniannun) August 12, 2021

. Ieri l'agente di Lorenzo, Vincenzo, ha incontrato il direttore sportivo delCristiano, l'ade il vice presidente Edoardo. Sul piatto il futuro del capitano azzurro, ma non è emerso alcun passo in avanti.- Nel corso degli anni il rapporto tra Insigne e la tifoseria è sempre stato complicato, una sorta diche spesso ha toccato la sensibilità del giocatore che sente il peso di essereQualcosa però sembra essere cambiato. Oggi è stato l'ottavo giorno di ritiro per il Napoli a Castel di Sangro, in Abruzzo, e. Insigne è un giocatore fondamentale e soprattutto adesso, dopo la vittoria da protagonista dell'Europeo con l'Italia,. Questa mattina, in seguito alle notizie balzate nella serata di ieri,- Chiaramente non c'è solo la volontà del giocatore per firmare il rinnovo, ma anche la società che fino ad ora non ha ancora presentato alcun'offerta. Dietro l'angolo sembra spuntare l'Inter. Gli apprezzamenti sono noti, anche se di offerte ufficiali non sono mai pervenute. Il Napoli valuta Insigne 20-30 milioni, ma i nerazzurri difficilmente presenteranno un'offerta superiore ai 10 milioni di euro, considerato il periodo e anche che tra dieci mesi potrebbe essere ingaggiato a parametro zero.- L'affetto non resta solo nelle parole, negli applausi quando Insigne è in campo. La dimostrazione di attaccamento al capitano napoletano si vede anche al di fuori del campo d'allenamento, perché alcuni tifosi gli hanno chiesto tramite un cartellone di "pensarci con il cuore".