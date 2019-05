L'attaccante del Benevento Roberto insigne è intervenuto a Radio Kiss Kiss per parlare del rinnovo del fratello Lorenzo con il Napoli: "Siamo contenti. Lorenzo è tornato, anche se è un po' giù per i fischi, ma ha trovato l'accordo con il Napoli e per questo siamo tutti contenti. Cinque nomi italiani più forti di Lorenzo? Non ce ne sono! Perché non si fa il tifo per Lorenzo? Perché è napoletano! Se qualcuno amasse Napoli come lo ama lui... Non ce ne sono! Questi che fischiano e criticano non sono tifosi del Napoli, ma sono occasionali che vanno allo stadio per criticare. Se putessen sta a cas'! Nel calcio si guarda sempre quando qualcuno sbaglia qualcosa e non le cose positive! Ho avuto la fortuna di incontrare Ancelotti in ritiro, è una persona eccezionale, gli azzurri sono fortunati. Benevento? Siamo carichissimi, vogliamo raggiungere l'obiettivo prefissato ad inizio campionato: tornare in Serie A. Contratto? Io ho altri due contratti con il Napoli e sono in prestito fino a giugno. Rientrare a Napoli? Aspettiamo e vediamo".