Non è un periodo eccezionale per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli sembra essere il primo capro espiatorio per i tifosi azzurri. Ma c’è sempre chi lo difende a spada tratta, ovvero il fratello Marco Insigne.



Queste le sue parole in un post su Instagram:



“Quando giochi male sono il primo tifoso che ti critica, beh da quello che ho visto ieri posso solamente dirti che ho iniziato a vedere un po’ di tutto quello che ti è stato tolto. Verrai sempre criticato fratello, ma tu con la tua forza ne uscirai sempre vincitore!!! Sempre forza Napoli e FORZA INSIGNE”.