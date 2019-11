A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex agente di Lorenzo Insigne, Antonio Ottaiano, rilasciando alcune dichiarazioni: ​La situazione attuale del Napoli? "Il gruppo ha le qualità per uscire da questa situazione, credo necessiti un confronto tra tutti gli attori della squadra, anche allenatore e presidente, per chiarire alcuni aspetti della vicenda in modo tale da tornare a fare ciò che ci eravamo abituati a vedere. Ci sta un momento di calo, è il calcio, nonostante non viva i rapporti quotidiani dello spogliatoio: non so se il ritiro sia stata una decisione di pancia, ma si può uscire da una situazione del genere".



Insigne? "Le persone cambiano col tempo, posso dire che lui a Napoli si trovava a proprio agio: oggi non so, non lo so dire perché non conosco i condizionamenti che si possono avere e non so come possono crescere le persone".