Il nome è quasi clamoroso, filtrato negli ultimi giorni: la Lazio vorrebbe portare a Formello il capitano del Napoli Insigne. Dopo una stagione travagliata, Insigne sembra aver recuperato l'affetto e la stima dei tifosi azzurri, ma a Formello per l'anno prossimo, l'anno della Champions League, si stanno facendo grandi progetti. E a suggerire Insigne a Tare sarebbero stati due grandi conoscitori del talentuoso giocatore del Napoli.



INSIGNE LAZIO - Insigne-Lazio, a guardare i numeri sembra impossibile: De Laurentiis vorrebbe almeno 60 milioni, il suo stipendio di 5 milioni è fuori dai canoni di Lotito. Come riporta Cittaceleste.it, Insigne avrebbe però due sponsor fortissimi a Formello: a suggerire il nome a Tare sarebbero stati Simone Inzaghi e Ciro Immobile. Sia King Ciro che il mister biancoceleste avrebbero accennato all'idea Insigne durante una cena a Dubai in occasione della Supercoppa italiana.