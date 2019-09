Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Cagliari: "Sì, una sconfitta così fa male. Dobbiamo restare tranquilli, abbiamo sbagliato tutti. Tra tre giorni si gioca ancora, quella è la cosa positiva. Al di là del gol, nel primo tempo non abbiamo fatto bene. Loro sono stati bravi a chiuderci tutti gli spazi. Domenica faremo una grande partita".



SUL RITMO - "Insisti con questa storia (si rivolge seccato a Giancarlo Marocchi, ndr). L'intensità di cui parlate ce la mettiamo anche a Dimaro. Io questa poca intensità non l'ho vista. Se avessi fatto bene un tunnel, ero un fenomeno. Altrimenti, non va bene. Dovete parlare della squadra, non del singolo. Il tunnel l'ho fatto in area di rigore: se non rischio là, dove rischio, nella mia area? Sentirsi dire che abbiamo giocato come se fosse un'amichevole, è un'offesa".