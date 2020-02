Siamo alla vigilia di Napoli-Barcellona, gara d'andata per gli ottavi di finale di Champions League. In vista della sfida arrivano le parole in conferenza stampa di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli:



LA VIGILIA E MESSI - "La stiamo vivendo tutti insieme, da gruppo, molto serenamente. Sappiamo che affronteremo una grandissima squadra e dobbiamo prepararla al meglio. Loro non hanno solo Messi, ma altri grandi campioni. Il numero uno è lui e dobbiamo fare una grande prestazione".



LA CONDIZIONE DEL NAPOLI - "Penso che ce la possiamo giocare. A Brescia abbiamo fatto una buona partita. Siamo andati sotto ma siamo stati bravi a ribaltarla. Grazie al mister che in ogni momento di difficoltà ci aiuta. È una partita difficile, ma la affronteremo al meglio. In campionato non stimo facendo bene, ma la Champions ha un altro fascino".



COSA CAMBIA IN QUESTE PARTITE? - "L'avversario sicuramente. Ma stiamo lavorando con il mister per affrontare così anche le squadre più piccole. Abbiamo sbagliato proprio questo in parecchie partite di campionato. Ci è capitato anche in Champions contro il Genk fuori casa, ma se non scendi con la giusta cattiveria in campo vai in difficoltà".



NON PRENDERE GOL O SEGNARE? - "Dobbiamo fare una grande partita in entrambe le fasi. Dovremo stare concentrati sia all'andata che al ritorno. È una grande sfida che ci affascina. Seguiamo il mister e dovremo scendere con la giusta mentalità, provando a fare gol ma senza prenderlo".



MESSI COME MARADONA - "Attualmente Messi per me è il più forte al mondo. Non voglio paragonarlo perché per noi napoletani Maradona è tutto. Nulla da togliere comunque a Messi".



LEADER - "Mi sento responsabile perché sono il capitano. Sto facendo lavoro in campo e fuori, merito del mister che dal primo giorno mi ha dato fiducia. Da napoletano queste partite le sento molto, ma con l'aiuto di tutta la squadra possiamo fare bene".



GOL DI INSIGNE - "Spero di sì, ma nella gara di domani anche se segna Ospina va bene lo stesso. Anche se non dovessi segnare l'importante è la prestazione del gruppo".



SAN PAOLO - "Sappiamo tutti l'ambiente che troveremo al San Paolo. Non riesco ancora ad abituarmi a quell'urlo, è un'emozione incredibile. Proverò a spiegarlo ai miei compagni, che anche se sono arrivati da poco sapranno calarsi nell'atmosfera".



PAURA - "Paura no, perché se la affrontiamo così non facciamo le cose giuste. Poi si può fare, ci dobbiamo provare, anche se affrontiamo grandi campioni. Abbiamo sfidato anche i campioni d'Europa del Liverpool ma se la affrontiamo bene possiamo portare a casa un ottimo risultato".



DORMIRE LA NOTTE? - "Sì, anche se il pensiero va alla partita. Li abbiamo affrontati in amichevole, ma in Champions sarà un'altra cosa. Spero di dormire stanotte"



TIFOSI - "Devono aiutarci fino alla fine, perché è una partita delicata. Ci hanno sempre supportati in momenti del genere".



IL BARCELLONA - "Ho visto la partita di sabato ed hanno concesso qualcosa. Dobbiamo sfruttare qualche errore che potrebbero commettere. Sostituire Sergi Roberto? Non credo sarà un problema perché hanno giocatori importanti".



VICINO AL BARCELLONA? - "Non sono mai stato vicino a firmare con il Barcellona. Nulla da togliere ad un club del genere, ma non ho mai avuto quest'opportunità".



CAOS BARCELLONA - "Non so cosa sia successo, ma credo che dopo i quattro gol di Messi contro l'Eibar non abbiano tutti questi problemi. Dobbiamo pensare a noi e a fare la nostra prestazione".



INVERSIONE DI MARCIA - "È dal primo giorno che Gattuso ci ha caricati, ci ha fatto sentire la sua fiducia da subito. Il mister ci tiene tanto sul pezzo, giusto che sia così. Nessuna partita è facile. Spero ci aiuti sempre perché ha tanta esperienza da giocatore ed ora da allenatore".



NAPOLI-BARCELLONA - "Conoscendo i miei compagni e l'ambiente faremo una grande prestazione, come fatto con Liverpool e Juve. Nelle grandi partite veniamo fuori. Sappiamo la difficoltà, non dobbiamo pensare che hanno grandi campioni ma dobbiamo ragionare da squadra. Perché da squadra si vince. Non la risolve Insigne, Mertens. Scenderemo in campo giocando da squadra come sempre".



INSIGNE NAPOLETANO - "So che i tifosi del Napoli si aspettano tanto da me. Ho sempre accettato le critiche perché è giusto che si critichi negli errori. Sono sempre venuto fuori da questi periodi e spero di regalare una gioia ai tifosi".



UOMO SQUADRA - "Penso che siamo in una situazione particolare in campionato ragionando partita dopo partita. Se iniziamo già a guardare all'Inter e all'Europeo andiamo fuori di testa. Spero di continuare così e dare una mano ai miei compagni. Anche se devo fare qualche sacrificio difensivo non mi interessa".